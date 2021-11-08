شاهد .. كما ولدتها امها.. مريم أوزلي: تفقد بوصلة الخجل وبإطلالة صارخة مبللة بحوض الإستحمام دون ملابس !؟

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها.. مريم أوزلي: تفقد بوصلة الخجل وبإطلالة صارخة مبللة بحوض الإستحمام دون ملابس !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي عبر خاصية الستوري على حسابها في موقع إنستغرام، صورة جريئة جدا صدمت بها جمهورها، حيث ظهرت من دون ملابس داخل حوض الاستحمام، وشعرها مبلل وتضع ماسك أسفل عينيها.

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أثارت مريم أوزلي الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرضت لهجوم حاد من قبل المتابعين الذين اعتبروا اطلالتها بدون ملابس فضيحة بحقها.، بينما تغزل البعض بجمالها وإثارتها.

وتحرص مريم أوزلي على مشاركة جمهورها آخر إطلالاتها ونشاطاتها، التي تنال بها إعجاب المتابعين حيث لها قاعدة جماهيرية كبيرة في تركيا والوطن العربي.

مريم أوزرلي ممثلة تركية مواليد 1983 في ألمانيا، بدأت مسيرتها الفنية 2002، وحظيت بالشهرة المطلوبة بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف بحريم السلطان في الوطن العربي.45800363