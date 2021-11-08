شاهد .. زوجة أبو هشيمة التي أكلت الجو من ياسمين صبري.. جمالها خرافي وشقيقتها أميرة متزوجة من الأمير تركي بن عبدالعزيز - اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر زوجة أبو هشيمة التي أكلت الجو من ياسمين صبري.. جمالها خرافي وشقيقتها أميرة متزوجة من الأمير تركي بن عبدالعزيز - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم مرور أكثر من عام على زواج الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، إلا أن أصداء زواجهما لاتزال مستمرة وتلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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شغل حفل زفاف ياسمين صبري على أبو هشيمة رواد مواقع التواصل آنذاك، لكن وعلى الرغم من أن الحدث كان مسيطراً على الأحاديث، توقف عدد من المتابعين امام جمال واناقة زوجة شقيق احمد ابو هشيمة التي ظهرت جوار ياسمين صبري.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه السيدة الأنيقة «أكلت الجو» من الفنانة ياسمين صبري، نظرا لجمالها وأناقتها الشديدة وحسن اختيارها لفستانها، فمن هي هذه السيدة؟

السيدة الأنيقة التي ظهرت في حفل زفاف ياسمين صبري هي الشيخة «يسرا الفاسي»، زوجة المستشار بالمحكمة الاقتصادية «طارق أبو هشيمة»، شقيق أحمد أبو هشيمة.

ويسرا الفاسي هي نجلة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي، وسيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقة الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

وبعد وفاة الأميرة هند بشهر واحد في عام 2010، احتفلت أسرتها في حفل صاخب بزواج شقيقتها يسرا على طارق أبو هشيمة، وكيل النائب العام آنذاك، وكان ذلك بحضور لافت للفنانة هيفاء وهبي التي كانت زوجة أحمد أبو هشيمة حينها، ومنذ ذلك الحين يحرص الزوجين على حضور المناسبات الإجتماعية سويا.

واحتفلت الفنانة ياسمين صبري في منتصف إبريل الماضي بعيد زواجها الأول من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

ونشرت ياسمين صبري صورة تجمعها بزوجها، رجل الأعمال المصري المعروف، أحمد أبو هشيمة، وعلقت عليها "Happy 1st anniversary my love "، لتنهال عليها التعليقات والمباركات والتهنئات، وأمنيات الحياة الطويلة والسعيدة معًا.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، والذي عرض رمضان قبل الماضي، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب‎.‎

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