شاهد .. الاعلامية السعودية ؛؛ لجين عمران ؛؛ تطل بإطلالة غريبة لا تليق بعمرها...اتفرج

انت الان تتابع خبر الاعلامية السعودية ؛؛ لجين عمران ؛؛ تطل بإطلالة غريبة لا تليق بعمرها...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وظهرت الاعلامية لجين عمران من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها الشخصي على الانستجرام بإطلالة لافتة وغريبة عليها ولا تعكس شخصيتها التي عودت متابيعيها عليها ، حيث ظهرت عدة فاستين غريبة الشكل وبلون شعر أشقر ممزوج باللون الأسود أشبه بشعر ولباس " الساحرات "

مقطع الفيديو الذي أرفقته الاعلامية لجين على حسابها على الانستجرام عرضها لكثير من الانتقادات بسبب الاطلالة الغريبة وكانت قد نشرت تعليق مرافق للمقطع قائلة "كواليس جلسة تصوير مستوحاة من لوك شخصية كرويلا ، مين فيكم شاف فيلم كرويلا انا شفته وكثير عجبني "62096683

وتابعت القول " هل تتوقعون بداخل كل شخص فينا كرويلاصغيرة تطلع على السطح لما تتعرض للظلم "

يذكر أن الاعلامية السعودية لجين عمران ، من مواليد عام 1977 عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب وهي أخت الفنانة أسيل عمران .

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