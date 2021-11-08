شاهد .. بإطلالة صاخبة. سروال حلا الترك يفجر مواقع التواصل والجمهور يفقد السيطرة على غريزته - صور

انت الان تتابع خبر بإطلالة صاخبة. سروال حلا الترك يفجر مواقع التواصل والجمهور يفقد السيطرة على غريزته - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، جمهورها ومتابعيها بإطلالة جريئة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام".

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وظهرت الفنانة البحرينية، من خلال مجموعة صور حديثة، تفترش الأرض، ببنطال وردي مثير، مع سترة باللون الاسود، وحذاء رياضي باللون الأبيض.

واعتمدت حلا الترك، تسريحة شعر ناعمة وجذابة، انستدلت خصلاتها الطويلة برفق، على كتفيها وصولا إلى خصرها.

ووثقت الصور النجمة البحرينية الشابة، وهي تداعب شعرها، وفي عدة وضعيات جريئة، لتنهال عليها تعليقات غزل وحب وتحرش بكثافة، كما حازت الصور على أكثر من 205 الف إعجاب.

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