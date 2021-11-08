شاهد .. النجمة سمية الخشاب ..بإطلالة مثيرة وجذابة تستعرض مفاتنها وهتوريك كل الدلع بالتايجر!!

انت الان تتابع خبر النجمة سمية الخشاب ..بإطلالة مثيرة وجذابة تستعرض مفاتنها وهتوريك كل الدلع بالتايجر!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حرصت الفنانة سمية الخشاب ،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث جلسة تصوير.

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وظهرت سمية الخشاب، بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار مرتديةً فستان باللون التايجر، واتسم ستايل الفستان بانه مكشوف من الصدر وقصير فوق الركبة وارتدت معه بعض الإكسسوار الفخمة.

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في مسلسل “موسى” بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية “حلاوتهم”،

وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدى، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.15509535