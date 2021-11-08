شاهد .. لن تصدق.. ماسبب إنفصال النجمة منة عرفة عن زوجها قبل أيام من حفلة زفافهما! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. ماسبب إنفصال النجمة منة عرفة عن زوجها قبل أيام من حفلة زفافهما! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، أكدت الممثلة المصرية ​منة عرفة​ خبر إنفصالها عن زوجها الممثل المصري ​محمود المهدي، وكتبت: "كل شيء قسمة ونصيب تم الإنفصال وربنا يوفق الجميع".

41323492

وكان محمود المهدي قد أعلن ايضا في وقت سابق انفصاله عن منة في صفحته الخاصة على انستغرام قائلاً:" تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وصدم خبر إنفصال منة وزوجها مواقع التواصل الإجتماعي، وطالب المتابعون فصابل مؤكدين انهما ثنائي رائع ومتوافقين كثيرا، كما عبروا عن دعمهم الدائم ومساندتهم المستمرة لهما، ورجح البعض ان يكون سبب الانفصال هو خيانة محمود لمنة مع احدى زوجاته السابقات، وخاصة ان محمود كان متزوج سابقا من امرأتين وله 3 بنات رغم عمره الصغير، وأكد في احد اللقاءات ان علاقته بمنة بدات أثناء ارتباطه بزوجته.

لكن أكد محمود المهدي ان سبب الانفصال انه رجل شرقي وصعيدي ويغار، وهناك أمور لا يقبل بها، ففضّل الانفصال عن منّة بدلا من الوقوف أمام حلمها الفني.

ويذكر ان منة قد أعلنت في يونيو الماضي عن عقد قرانها على محمود المهدي، في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط.41323492