شاهد .. الفنانة؛؛ شمس الكويتية ؛؛ تُغضب الجمهور بوصلة رقص، صادمة فجرت جدلاً واسعاً !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 04:28 مساءً | (مايا)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الفنانة ​شمس الكويتية​ أثناء تحضيرها لفرح برفقة فرقتها الموسيقية.وقد ظهرت شمس وهي ترقص مع أعضاء الفرقة بطريقة غريبة ومبالغ فيها، كما وصفها البعض، وبفستان قصير، ما أثار الجدل بين متابعيها، خصوصاً وأنها كانت قد تعرضت للإنتقادات سابقاً بسبب إطلالتها بهذا اللوك.

64820770

الجدير بالذكر، أن شمس كانت قد أثارت الجدل على مسرح بابل بارتدائها فستاناً أصفر شفافاً تصميمه جميل، جاء طويلاً بذيل، وأكملت إطلالتها بماكياج بسيط فاختارت أن تبرز جمال عينيها الماسكرا والآي شادو والاي لاينر والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، لكن فستان شمس بالرغم من جماله إلا أن بطانته قصيرة فاعتقد العديد من المتابعين أنه بلا بطانة، ما عرضها للانتقادات.

64820770