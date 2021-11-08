اتفرج – ياسمين صبري تظهر بالحجاب ، و وفاء عامر تدافع عنها

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تظهر بالحجاب ، و وفاء عامر تدافع عنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت ياسمين صبري إلى تعليقات ساخرة، على ظهورها بالحجاب أثناء زيارة مسجد آيا صوفيا، مما أثار ذلك غضب الفنانة وفاء عامر والتي قررت الرد على التعليقات.

وكانت أحدى المتابعات علقت على صورة ياسمين صبري بالحجاب بسخرية فائلة: “الله يقوي إيمانك يا شيخة“.

وجاء رد وفاء عامر عليها صادماً معلة: “وانتي مالك.. تعرفي أيه عن ربنا”.

وتسبب رد وفاء عامر في حالة من الجدل بين المتابعين خاصة بعد أن التزمت ياسمين صبري الصمت، وأبدى المتابعين تعجبهم لتدخلها.

وتباينت التعليقات التي ردت على وفاء عامر ما بين الهجوم عليها والتأييد لموقفها، فانتقد البعض ردها فقال أحدهم: “وانت مالك ايه الي حشرك هي قالت ايه غلط ولا انت علي راسك بطحه ومحموقه”،

بينما دافع البعض عن وفاء عامر خاصة بعد أن اعتبروا أن التعليقات الساخرة على صورة ياسمين صبري مستفزة .

حيث آثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل مؤخراً وذلك بعد ظهورها ترتدي الحجاب التركي، خلال زيارتها لأحد المساجد في دولة تركيا.

إذ ارتدت حجاباً يظهر منه بعض خصلات شعرها، ونشرت الصور على صفحتها بموقع تبادل الصور “انستقرام” وكتبت تعليق عليها يعبر عن حالتها الروحانية داخل المسجد وإحترام المكان الذى تقف فيه.

و كانت ياسمين صبري نشرت ياسمين صبري صوراً عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو انستقرام، خلال ظهورها بالحجاب واستعراض المسجد الذي زارته، وهو مسجد آيا صوفيا في تركيا.

واكتفت بالتعليق “الله”ووضع بجواره قلب أحمر، وتوالت تعليقات ما بين السخرية منها والإعجاب إضافة إلى الهجوم عليها.

