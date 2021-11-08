قادرة وفاجرة – عروسة ركنت لورديانة وجوهرة على الرف برقصة عشرة بلدي

بيروت - ثريا شاهين - أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

