شاهد .. جورجينا رودريغز..تشعل المتابعين بإطلالتها الاكثر جرأة وهي تستحم بهذا اللبس الصارخ وتتصدر الترند!

انت الان تتابع خبر جورجينا رودريغز..تشعل المتابعين بإطلالتها الاكثر جرأة وهي تستحم بهذا اللبس الصارخ وتتصدر الترند! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان انتشرت صورة لها وهي جالسة في مغطس الاستحمام ضمن جلية تصوير خضعت لها.

57483409

وظهرت جورجينا في فستان أحمر ضيق وقصير ووضعت تاجاً على رأسها واتخذت وضعية للتصوير في المغطس الممتلئ بالمياه والصابون. وحصلت الصورة على اعجاب المعلقين والمتابعين الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها.



يذكر ان جورجينا وكريستيانو رونالدو أعلنا حملها بتوأم عبر منشور على صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي وخض الخبر الرأي العام خصوصاً ان لكريستيانو اصلا 4 اولاد.57483409