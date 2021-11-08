شاهد .. فاجعة تهز الوسط الفني.. هذا ما حدث لبنات الفنانة الشهيرة نانسي عجرم وابكى كل اللبنانيين .. هكذا سيكون مصيرهن ! (صورة)

انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الوسط الفني.. هذا ما حدث لبنات الفنانة الشهيرة نانسي عجرم وابكى كل اللبنانيين .. هكذا سيكون مصيرهن ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعاني مختلف أطياف الشعب اللبناني حتى أفراد الطبقة المتوسطة والعالية من التأثيرات الكبيرة والمعيشة والأوضاع الصعبة، جراء الانهيار الاقتصادي والسياسي والمعيشي في البلاد نتيجة التراجع المستمر لليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية وانعدام المشتقات النفطية والأدوية ومختلف الخدمات.

من جهتها عبرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها وحزنها، كما هو الحال لدى مختلف أطياف الشعب اللبناني، لما وصل إليه وطنها لبنان الذي كان يومًا سويسرا الشرق، رغم أنها لا تتفاعل مع القضايا السياسية كثيرًا ولا تهاجم السياسيين كما تفعل كل من اليسا ونوال_الزغبي بل تتخذ الحياد دائمًا وحين ترى شعبها يعاني توجه رسالة له.99644414

وكتبت: (نحنا شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل. واليوم نحنا ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا لبنان‬⁩ عم يتعذب صح ومنه بخير. بس كلني إيمان إنه بعد الظلمة في نور، وإلا ما ينتهي هالنفق ليرجع البلد اللي منحلم في واللي سميته حبيب العمر لآخر العمر)

وتابعت مؤكدة بأنها باتت خائفة على مصير بناتها الثلاث في وطن لا يؤمن أدنى حقوقهن بسبب طبقة سياسية مجرمة وفاسدة، وكتبت: (ونعم عم قول نحنا لأنّي من هالشعب وبنت هالأرض. وجع الوطن وجعي، وخوف كل إم عمستقبل ولادها خوفي. ولكن مارح إسمح لشعلة الأمل اللي بقلبي تنطفي تحت أي ظرف ولو شو ما صار)

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