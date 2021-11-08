شاهد .. نجمة مواقع التواصل،؛؛ السعودية أحلام ؛؛ تشعل غضب الخلجين بصورة صارخة.. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 06:30 مساءً | (مايا)

نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية أحلام صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تستعرض حجم مؤخرتها الكبير، بطريقة مستفزةفجلست أحلام على كرسي بالعكس، كما وضعت ساقيها تحتها، حتى تبرز مؤخرتها قدر الإمكان.

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والواضح من صور أحلام أنها دائماً ما تسعى لإستعراض جسدها بطريقة مستفزة للجمهور، وانها لا تلتزم بأي خطوط حمراء، كما أن المتابعين كثيراً ما يستنكروا تصرفاتها، ويتناقلون أخبار حول مشاركتها بإحدى المواقع الإباحية، وانها ممكن أن تكون نجمة إباحية، إنما المعلومات ليست مؤكدة.

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