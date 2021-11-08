اتفرج – فاتن موسى تكشف تفاصيل طلاقها من مصطفى فهمي

شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن موسى تكشف تفاصيل طلاقها من مصطفى فهمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإعلامية اللبنانينة فاتن موسى عن تفاصيل الأيام الأخيرة قبل طلاقها من الفنان المصري مصطفى فهمي، مشيرة إلى أن الطلاق وقع بعد 14 يوماً من توثيق زواجهما الذي استمر 6 سنوات.

وقالت واصفة : “عاملني كزجاجة عطر استخدمها وفرغ منها” .

وكشفت فاتن موسى تفاصيل ما حدث قبل الطلاق، مشيرة إلى أن عقد زواجهما ظل 6 سنوات غير موثق، ولكن قبل الطلاق قرروا توثيقه في السفارة اللبنانية.

وتابعت: “لم أعلم ولم أخطر ولم أبلغ ولم أتفاهم ولم أتفق على الطلاق، أنا ومصطفى ذهبنا يوم ١٢ أكتوبر إلى مبنى السفارة اللبنانية ة لتوثيق زواجنا فى بلدي لبنان الذى تأخر مصطفى فى توثيقه طيلة سنوات زواجنا، وقابلنا القنصل اللبناني الذي استقبلنا أبهى استقبال، وعاتب مصطفى بمودة على تأخره كل تلك المدة فى توثيق زواجنا بالدوائر الرسمية اللبنانية، وأنجز لنا مشكوراً معاملة توثيق الزواج”.

وأوضحت أنه كان من المقرر أن يسافر معها مصطفى فهمي لحضور زفاف شقيقتها منى في بيروت لكنه اعتذر في اللحظة الأخيرة، وتابعت: “لم تشب علاقتنا شائبة تستدعى سبباً أو خلافاً جوهرياً يؤدى إلى طلاق غيابى على السوشيال ميدياً عبر محاميته سناء لحظى وأنا متواجدة فى بيروت أحتفل بمناسبة جداً غالية على قلبي ونفسي”.

وتابعت: “لقد قصم ظهري وغدر بي وبعائلتي التى تمادى فى تهنئتها والمباركة لها بمودة وحب بالغين عبرى وعبر أبى وأخى والعائلة، وكذلك أختى التى أرسل لها مهنئاً مباركاً محباً مسروراً لها معتذراً عن اضطراره للاعتذار عن القدوم للأسف مرغماً، ليضعنا بعدها جميعاً فى موقف صادم قاسى صعب ثقيل على قلب وشعور أى أب وأم وأهل لم ير منهم سوى كل الحب وكل الترحاب ومطلق الثقة بشخصه بقيمته وقامته وقدره وفائق الاحترام وكامل التقدير والمحبة من لحظة ان أصبح فرداً من عائلتنا، خذلهم جميعاً وجعل عائلتى فى موقف لا يحسدوا عليه”.

أول رد من مصطفى فهمي بعد طلاقه من فاتن موسى

أصدر مصطفى فهمي بيانا للرد على تصريحات زوجته السابقة، عن طريق المحامية سناء لحظي وكيلته القانونية، ليكشف من خلال البيان تفاصيلاً جديدة حول انفصاله.

وجاء في بيان سناء لحظي على لسان مصطفى فهمي رداً على فاتن موسى: “ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد من غير تجريح.. ما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب.. والناس في هذا فريقين منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقة، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر”.

تابع البيان: “وبناءً على التصريحات الأخيرة للإعلامية اللبنانية فاتن موسى حول انفصالها عن الفنان مصطفى فهمي، نفيد علم سيادتكم بما يلي:

1- إن الفنان مصطفى فهمي قام بتطليق السيدة/ فاتن بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦ بعد زواج دام حوالي أربع سنوات تقريبا حيث تم الزواج في ٢٠١٧/٨/٦.

2- إن إعلان السيدة فاتن بالطلاق تم رسميا وذلك بالإضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته وكيله الفنان.

3- إن الفنان مصطفى فهمي لم يمانع مطلاقا في تسليم مطلقته كافة حقوقها القانونية والشرعية سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا وكذلك السيارة المهداة منه لها وكافة أغراضها فور وصولها إلى القاهرة أو تحديد وكيلا لها لاستلام كافة مستحقاتها.

4- إن الفنان مصطفى فهمي لا يرغب في الخوض في أسباب الطلاق باعتبار ذلك أمور شخصية تخص الطرفين فقط إلا إذا اضطر إلى ذلك.

شكل خبر انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى، صدمة كبيرة لمحبي النجم الكبير والإعلامية، إذ أنهما متزوجان منذ 4 سنوات ولم تقع بينهما طيلة هذه السنوات الستة أي خلافات تذكر.