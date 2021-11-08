شاهد .. اسطورة الرقص الشرقي التي أرضعت عمرو اديب تكشف سر محرج للعندليب؛؛ كان عاجز ومبيقدرش؛؛

انت الان تتابع خبر اسطورة الرقص الشرقي التي أرضعت عمرو اديب تكشف سر محرج للعندليب؛؛ كان عاجز ومبيقدرش؛؛ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الفنانة والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، أحد أهم ركائز الرقص الشرقي في مصر، بل وسيطرت على هذا المجال لسنوات، وكانت الوجه الذي تجري خلفه كاميرات السينما لفترة طويلة.ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز أو أكثر التصريحات التي أطلقتها هذه القامة الفنية في لقاءاتها الإعلامية وحواراتها الصحفية، والتي ربما مثل بعضها صدمة كبيرة لجمهورها.

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اسمي الحقيقي «عواطف»

قالت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، إن اسمها الحقيقي ليس "نجوى فؤاد"، ولكن "عواطف محمد عجمي بيومي"، مشيرة إلى أنها دخلت عالم الرقص وهي في الحادية عشر من عمرها، وذلك من أجل حاجتها للمال.

يسرا «ناكرة الجميل»

قالت النجمة الاستعراضية خلال إحدى لقاءاتها، إنها تشعر بالحزن والصدمة الشديدتين، لأن الفنانة يسرا لم تسأل عنها في محنتها، برغم أنها من منحتها الفرصة، وأنتجت لها أحد أوائل أفلامها وهو "‬ألف بوسة وبوسة".

وأضافت: "‮كنت أتوقع أن تسأل عني بعد نشر خبر مرضي في الصحف لكن خاب ظني،‮ وأعتبر هذا نكرانًا للجميل،‮ فهي لا ترفع سماعة التليفون كي تسأل عني‮".‬

العندليب لم يتزوج السندريلا

نفت نجوى فؤاد شائعة زواج عبد الحليم حافظ بالفنانة سعاد حسني، وأرجعت السبب إلى عدم قدرة المطرب الراحل على أداء واجباته الزوجية على الرغم من حبه الشديد لسعاد حسني.

وقالت في حوار سابق لها بجريدة "الوفد": "لم يحدث أن تزوج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني، كان عبدالحليم صديقي جدًا وكنت مخزن أسراره وذات مرة اعترف لي بحبه الشديد للسندريلا".

وأضافت: "أكد لي عبدالحليم وقتها إنه لا يستطيع الزواج منها لأنه يعيش بربع كبد ولا يقدر علي القيام بدوره كرجل، وللعلم كانت سعاد حسني تعشقه جدًا لكن كانت تفسر كلامه علي أنه رغبة في الهروب من الارتباط الرسمي".

تزوجت 12 مرة ولم أحب سوى واحد فقط

خلال لقائها ببرنامج "أنا والعسل"، مع الإعلامي اللبناني "نيشان"، تحدثت عن زيجاتها، وقالت إنها تزوجت 12 مرة، مشددة على أنها لم تحب سوى رجل واحد فقط، وهو "سامي الزغبي"، وهو ما سبب لها مآساة ظلت تعاني منها لسنوات طويلة.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز أو أكثر التصريحات التي أطلقتها هذه القامة الفنية في لقاءاتها الإعلامية وحواراتها الصحفية، والتي ربما مثل بعضها صدمة كبيرة لجمهورها.

اسمي الحقيقي «عواطف»

قالت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، إن اسمها الحقيقي ليس "نجوى فؤاد"، ولكن "عواطف محمد عجمي بيومي"، مشيرة إلى أنها دخلت عالم الرقص وهي في الحادية عشر من عمرها، وذلك من أجل حاجتها للمال.

يسرا «ناكرة الجميل»

قالت النجمة الاستعراضية خلال إحدى لقاءاتها، إنها تشعر بالحزن والصدمة الشديدتين، لأن الفنانة يسرا لم تسأل عنها في محنتها، برغم أنها من منحتها الفرصة، وأنتجت لها أحد أوائل أفلامها وهو "‬ألف بوسة وبوسة".

وأضافت: "‮كنت أتوقع أن تسأل عني بعد نشر خبر مرضي في الصحف لكن خاب ظني،‮ وأعتبر هذا نكرانًا للجميل،‮ فهي لا ترفع سماعة التليفون كي تسأل عني‮".‬

العندليب لم يتزوج السندريلا

نفت نجوى فؤاد شائعة زواج عبد الحليم حافظ بالفنانة سعاد حسني، وأرجعت السبب إلى عدم قدرة المطرب الراحل على أداء واجباته الزوجية على الرغم من حبه الشديد لسعاد حسني.

وقالت في حوار سابق لها بجريدة "الوفد": "لم يحدث أن تزوج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني، كان عبدالحليم صديقي جدًا وكنت مخزن أسراره وذات مرة اعترف لي بحبه الشديد للسندريلا".

وأضافت: "أكد لي عبدالحليم وقتها إنه لا يستطيع الزواج منها لأنه يعيش بربع كبد ولا يقدر علي القيام بدوره كرجل، وللعلم كانت سعاد حسني تعشقه جدًا لكن كانت تفسر كلامه علي أنه رغبة في الهروب من الارتباط الرسمي".

تزوجت 12 مرة ولم أحب سوى واحد فقط

خلال لقائها ببرنامج "أنا والعسل"، مع الإعلامي اللبناني "نيشان"، تحدثت عن زيجاتها، وقالت إنها تزوجت 12 مرة، مشددة على أنها لم تحب سوى رجل واحد فقط، وهو "سامي الزغبي"، وهو ما سبب لها مآساة ظلت تعاني منها لسنوات طويلة.ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز أو أكثر التصريحات التي أطلقتها هذه القامة الفنية في لقاءاتها الإعلامية وحواراتها الصحفية، والتي ربما مثل بعضها صدمة كبيرة لجمهورها.

اسمي الحقيقي «عواطف»

قالت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، إن اسمها الحقيقي ليس "نجوى فؤاد"، ولكن "عواطف محمد عجمي بيومي"، مشيرة إلى أنها دخلت عالم الرقص وهي في الحادية عشر من عمرها، وذلك من أجل حاجتها للمال.

يسرا «ناكرة الجميل»

قالت النجمة الاستعراضية خلال إحدى لقاءاتها، إنها تشعر بالحزن والصدمة الشديدتين، لأن الفنانة يسرا لم تسأل عنها في محنتها، برغم أنها من منحتها الفرصة، وأنتجت لها أحد أوائل أفلامها وهو "‬ألف بوسة وبوسة".

وأضافت: "‮كنت أتوقع أن تسأل عني بعد نشر خبر مرضي في الصحف لكن خاب ظني،‮ وأعتبر هذا نكرانًا للجميل،‮ فهي لا ترفع سماعة التليفون كي تسأل عني‮".‬

العندليب لم يتزوج السندريلا

نفت نجوى فؤاد شائعة زواج عبد الحليم حافظ بالفنانة سعاد حسني، وأرجعت السبب إلى عدم قدرة المطرب الراحل على أداء واجباته الزوجية على الرغم من حبه الشديد لسعاد حسني.

وقالت في حوار سابق لها بجريدة "الوفد": "لم يحدث أن تزوج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني، كان عبدالحليم صديقي جدًا وكنت مخزن أسراره وذات مرة اعترف لي بحبه الشديد للسندريلا".

وأضافت: "أكد لي عبدالحليم وقتها إنه لا يستطيع الزواج منها لأنه يعيش بربع كبد ولا يقدر علي القيام بدوره كرجل، وللعلم كانت سعاد حسني تعشقه جدًا لكن كانت تفسر كلامه علي أنه رغبة في الهروب من الارتباط الرسمي".

تزوجت 12 مرة ولم أحب سوى واحد فقط

خلال لقائها ببرنامج "أنا والعسل"، مع الإعلامي اللبناني "نيشان"، تحدثت عن زيجاتها، وقالت إنها تزوجت 12 مرة، مشددة على أنها لم تحب سوى رجل واحد فقط، وهو "سامي الزغبي"، وهو ما سبب لها مآساة ظلت تعاني منها لسنوات طويلة.

خانتها صديقتها قالت نجوى فؤاد، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن أعز صديقاتها خانتها، وتزوجت من زوجها الوحيد الذي أحبته "سامي الزغبي".

وأشارت إلى أنها رقصت في فرحهم، قائلة: "قدمت أحلى رقصة في حياتي"، مضيفة: "ولكني كنت كالحمامة المذبوحة".

هفتح مدرسة رقص شرقي

أعلنت الراقصة الشهيرة، أنه عند استقرار الأوضاع بمصر ستقوم بافتتاح "مدرسة رقص شرقي"، وهو ما آثار جدلًا كبيرًا بين جمهورها الذي رفض قطاع كبير منه هذه الفكرة.

مشكلتي في الجواز كانت «جوز الست»

قالت "نجوى"، خلال إحدى لقاءاتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" إنها كانت تشترط في كل الزيجات بأن شغلها أهم ما في حياتها، لافتة إلى أن أزمتها في الزواج كانت "فكرة جوز الست".

وأوضحت: "كانت مشكلة كبيرة بين أزواجي إنهم بيعتبروا نفسهم جوز الست، وكنا بنختلف بسرعة".

وزير خارجية أمريكا كان بيحبني!

قالت الفنانة المعتزلة، إنها تأكدت من إعجاب هنري كسينجر وزير خارجية أمريكا الأسبق، بها، مشيرة إلى أنه كان كلما يأتي إلي مصر يطلب من الخارجية المصرية مشاهدة استعراضاتها.

وأضافت: "عندما تزوج اختار امرأة تشبهني إلي حد كبير، وكان اسمها‮ (‬نانسي)".

كشفت "نجوى"، عن واقعة، عندما كانت ترقص في فرح نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتروي: "أردت مجاملة الرئيس في فرح‮ ‬مني، ‬وابتكرت حيلة لطيفة لإبهار المعازيم، وأنا برقص أطلقت حمامًا ‬أبيض أثناء الرقصة فظن الحرس أنني أرمي قنبلة علي المعازيم"وتضيف: "في‮ ‬غمضة عين نزلت الستارة وضربني رجال عبد الناصر،‮ ‬بشكل رهيب‮.. ‬عندما علم الرئيس بما حدث منحني‮ ‬500‮ ‬جنيه بقشيش وقالي‮ ‬معلش‮".

ومن المتداول في مصر أن نجوى أرضعت الإعلامي عمرو أديب عندما كان طفلاً، ولا يعرف ما إذا كانت هذه المعلومة دقيقة أم لا41221446