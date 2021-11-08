شاهد .. كما ولدتها امها..رولا يموت تتجاوز كل حدود الادب وتعرض خلفيتها مجددًا بوقاحة وايحاءت خادشة!

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها..رولا يموت تتجاوز كل حدود الادب وتعرض خلفيتها مجددًا بوقاحة وايحاءت خادشة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية رولايموت صورةً لها، أظهرتها ترتدي البيبي دول.

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رولا عرضت مفاتنها وتحديدًا مؤخرتها التي تفتخر بها لأنها لم تجرِ لها أي جراحة تجميلية بهدف تكبيرها.



اللقطة حققت تفاعلًا كبيرًا، وكثيرون شتموها واعتدوا عليها لأنها برأيهم تنشر صورًا معيبة غير أخلاقية.



بعض من هؤلاء يرسلون لها رسائل فاضحة يشتهونها بها، ما يعني أنها مكبوتون ويفعلون عكس كل ما يكتبونه.رولا من المثقفات ولديها معلومات كثيرة، لذا نستغرب إصرارها على نشر صور مماثلة لا تشبه شخصيتها الحقيقية.20399810