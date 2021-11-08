شاهد .. اتفرج: نجمة سعودية تنهار من البكاء وتستنجد وتقبّل قدم زوجها بعد تسريب صورها الصادمة!

انت الان تتابع خبر اتفرج: نجمة سعودية تنهار من البكاء وتستنجد وتقبّل قدم زوجها بعد تسريب صورها الصادمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر صفحتها على سناب شات، نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​أروى عمر​ مقطع فيديو وهي منهارة، وتبكي وتستغيث من متابعينها بحذف الصور او الفيديو الذي نشرته على صفحتها الخاصة عن طريق الخطأ، اذ لم يكن قصدها ان تنشر هذا المحتوى.

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وطالبت أروى متابعيها بعدم حفّظ منشورها او اعادة نشره لأن ذلك سيدخلها في مشاكل كبيرة، دون ان توضح اي صور قصدت، ورجح البعض ان قصدها عن الفيديو التي ظهرت به عندما كانت مع صديقاتها في مطعم ويلتقطن الصور بهاتفها، ونشرت صورهن عن طريق الخطأ عبر حسابها، اما البعض الآخر رجح ان تكون صورة لها لا يريد زوجها ان تنشرها.

وكانت قد أثارت أروى عمر الجدل في وقت سابق، بعد ردها على الانتقادات التي وصلتها بعد زواجها وخصوصاً تعليقات التنمر والعنصرية في حق زوجها عبدالله المولد،

لأنه صاحب لون بشرة داكنة، مؤكدة ان زوجها رجل بكل حقيقي، وقالت حينها: "أبوس رجله لانه يجعلنا سيدة مستتة ولا ينقص علي شيء".

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