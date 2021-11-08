شاهد .. بجراءة صادمة .. صافيناز تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها برقصة مثيرة «بدون ملابس داخلية» والجمهور في ذهول! | اتفرج الفيديو  

انت الان تتابع خبر بجراءة صادمة .. صافيناز تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها برقصة مثيرة «بدون ملابس داخلية» والجمهور في ذهول! | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في موقف جريئ شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز ، فى الفيديو وهى ترتدى بدلة رقص مثيرة ، ولكن ما أثار حفيظة جمهورها هوعدم ارتداء ملابس داخليه أثناء تأدية بعض الحركات .شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.47581975

وظهرت صافيناز ، فى الفيديو وهى ترتدى بدلة رقص مثيرة ، ولكن ما أثار حفيظة جمهورها هوعدم ارتداء ملابس داخليه أثناء تأدية بعض الحركات .

يتعذر عن نشر هذا الفيديو المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام47581975