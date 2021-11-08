شاهد .. تلفت الانظار بلقطات عفوية ومثيرة .. اتفرج نسرين طافش وهي تداعب قطها بكل رقة(صور)

انت الان تتابع خبر تلفت الانظار بلقطات عفوية ومثيرة .. اتفرج نسرين طافش وهي تداعب قطها بكل رقة(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ لقطات عفوية تشاركتها مع قطها رمادي اللون.

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ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور عفوية ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من داخل منزلها وهي تلاعب قطها.

ولاقت الصور ضجة واسعة في موقع التواصل الإجتماعي، بين المتابعين الذين تركوا لها الكثير من التعليقات الطريفة والمادحة.



وكانت نسرين قد شاركت الجمهور مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت فيها أنظار المتابعين بجمالها الأخاذ وطبيعتها.

فظهرت نسرين من أحد الأماكن العامة، وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر، وشعرها مرفوع بالكامل عن وجهها، مع ماكياج ناعم، أبرز نعومتها،

كما نسقت مجموعة من الأكسسوارات المناسبة جداً، والتي زادت إطلالتها رقياً وأناقة،



وعلقت على المنشور قائلة: "مساء الخير و الإحساس و الطيبة .. مساء ما يليق الا بأحبابي.. مساءٍ غير ، غصن الطير يحكي به.. عن اللي مسكنه جفني وأهدابي".88028787