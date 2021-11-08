شاهد .. الفنانة رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة خادشة عقب انتهاء المباراة وتتصدر التريند!

انت الان تتابع خبر الفنانة رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة خادشة عقب انتهاء المباراة وتتصدر التريند! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف تتصدر ترند البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر لها صورة جديدة عقب إنتهاء مباراة وفوز النادي الأهلى على نادي الزمالك بفارق خمس أهداف الأهلي وثلاثة أهداف للزمالك، وحيث نشرت رانيا يوسف صورة لها باللون الأحمر أثارت بها الكثير من الانتقادات.

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رانيا يوسف تحتفل بفوز الأهلى بصورة تثير الجدل نشرت الفنانة رانيا يوسف بعد فوز النادي الأهلي المصري في أخر مبارياته صورة لتهنئته بطريقتها الخاصة، والتي جاءت عن طريق الظهور بسلويت قصير باللون الأحمر،

وهي على شاطئ البحر، حيث نشرت صورة لها تهنئ النادي الأهلى بفوزه على نادي الزمالك وكتبت معلقة " ألف مبروك للنادي الأهلي "، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستقرام



وخلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر" اكتفت رانيا بإشارة للنادي الأهلى مع ايموشن الأقوياء وتصفيق حاد، بعد صعود النادي للنصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد خوضه مباراة مع فريق صن داونز بثلاثية مقابل هدف.

وكتبت رانيا معلقة : "دوري أبطال أفريقيا.. السوبر الأفريقي.. الدوري المصري.. كأس مصر.. ثالث العالم"، حيث عبرت عن سعادتها من قبل بتتويج النادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة بعد أن خاض مباراة له مع نهضة بركان المغربي والتي أثمرت عن ثنائية مقابل لا شيء في مايو الماضي، حيث أكملت تعليقها قائلة : "المهمة تمت بنجاح ".



وأما عن احتفالها بفوز النادي الأهلى بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية فبراير الماضي، شاركت رانيا يوسف متابعيها من خلال نشر مقطع فيديو أثار الجدل بسبب رقصها بعد فوز الأهلى وكتبت معلقة " لما الاهلي بيلعب الدنيا بتحلو.. مبروك الأهلي "،

وليس هذا فقط بل شاركت الكثير من البوستات والصور خلال انتصارات النادي الأهلي حيث قامت بفوز على فريق نادي سموحة في لقاء جمع بينهم في بطولة الدوري الممتاز حيث كتبت خلال حسابها الشخصي على تويتر : " هما دول الابطال.. يلا يا أهلي ".

فالمعروف أن الفنانة رانيا يوسف من أكبر مشجعي النادي الأهلى حيث تشارك فرحتها بالفوز من خلال مقاطع فيديو لإحتفالات تقوم بها، أو مشاركتها صور مع متابعيها.13152226