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شاهد .. بالفيديو: لن تصدق بهذه الطريقة الذكية كانت رجاء الجداوي تحمي ثروتها من العين والحسد!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت مصادر مطلعة حقيقة صادمة عن ثروة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي.

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وكانت الفنانه رجاء الجداوي قد توفيت قبل اسابيع بعد اصابتها بفيروس كورونا وخلفت وراها ثروة ضخمة قدرها مختصون بما يقارب نصف مليار جنيه مصري

 

الفيديو التالي يكشف تفاصيل صادمة عن مصدر ثروة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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