شاهد .. انجي خوري ..تشعل موجة واسعة بين الجمهور بإطلالة صاخبه الاقوى من نوعها مع فنان عربي!

انت الان تتابع خبر انجي خوري ..تشعل موجة واسعة بين الجمهور بإطلالة صاخبه الاقوى من نوعها مع فنان عربي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أحدثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعيي انجي خوري موجة واسعة من الغضب بين الجمهور بعد قيامها بنشر صورة ساخنة” مع النجم اللبناني آدم الذي إدعت بأنه طليقها.

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اندهش الجمهور من إطلاق إنجي وصف طليقي على آدم، الذي اتهمته سابقاً بأنه خطفها في منطقة صبرا.

مؤخرا كشفت مصادر عن وجود تسوية بين إنجي خوري و النجم آدم.

وقبل اسبوع أكدت انجي ان ما فعله بها أدم لا يغتفر و لن تسامحه عليه.

تجدر الاشارة الى ان أنجي كانت قد تنازلت عن حقها الشخصي ايضاً ضد النجمة قمر التي اتهمتها بتحريض الفنان آدم على خطفها لكن حالة الهدوء بين الطرفين لم تدوم طويلاً.

تعددت الروايات والمعلومات حول من جنسية الفنانة انجي خوري واصلها ولكن من المؤكد لنا بان جنسية الفنانة اللبنانية انجي خوري هو لبنان .

ولكن من ام سورية، فقد ولدت الفنانة انجي خوري في سورية برفقة والديها حيث كان والدها على خوري قد تزوج من والدتها في عام 1982م وقد انجب الفناة انجي خوري .

وقد عاشوا سويا الى ان انفصلا في عام 2012، وهذا ما جعل الصراع والخلاف يشتعل بين الفنانة انجي خوري ووالدها والذي قد عاشت معه لدمة عامين

قبل أن تنتقل الى لبنان هاربة من والدها المتعجرف، ومنذ ذلك الحين قد بدات المسيرة الفنية للفنانة اللبناية انجي خوري والتي تعد الان من اشهر الفنانات الشابات في الساحة الفنية العربية الشامية بشكلا اخص.64691909