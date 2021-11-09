شاهد .. فنانات عربيات وعالميات تعرضن للتحرش والاعتداء .. إحداهن حملت في عمر 14 عاماً لن تصدق من تكون!؟

انت الان تتابع خبر فنانات عربيات وعالميات تعرضن للتحرش والاعتداء .. إحداهن حملت في عمر 14 عاماً لن تصدق من تكون!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

في الأونة الأخيرة بدأت العديد من النجمات والمشاهير في عرض تجاربهن مع التحرش لتشجيع الأخريات على الحكي والمواجهة..

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تعرف على النجمات العشرة اللواتي تعرضن للتحرش.

منه عرفة

دخلت النجمة الشابة عالم الشهرة منذ طفولتها، قالت إنها تعرضت للتحرش أول مرة في حياتها، وهي في عمر عشر سنوات،

أثناء خروجها من المدرسة.

واضافت أنه تم توجيه إليها كلمات لم تسمعها من قبل في حياتها، وجعلها تبكي كثيراً.

وأشارت إلى أنها لم تخبر أي شخص بالواقعة، موضحة: “البنت دائما تحس بإهانة، وتشعر بأن عليها ضغطا، ويجب ألا ترد، ومينفعش وهي في الشارع.

نيللي كريم

كذلك كشفت الفنانة نيللي كريم إنها كانت في الرابعة عشر من عمرها عندما تعرضت لموقف قاسي من قبل مجموعة من الشباب.

وقالت في تصريحات سابقة : “كنت داخل إحدى السيارات عندما حاول شباب فتح باب السيارة واقتحامها والتحرش بي”.إلا أن هنا مارة في الشارع أنقذوها من كارثة محققة، حيث نجحوا في إبعاد الشباب عن السيارة.

سلمى ابو ضيف

نشرت الفنانة عبر حسابها على “إنستغرام” وكتبت: “فيه حاجات أنا مريت بيها.. وأنا صغيرة مثلا دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة

وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب مني بطريقة مش مريحة ويمسكني بطريقة مش مريحة”.



وتابعت: “أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلي بطريقة مش لطيفة وحاجات كتير.. لكن أنا قولت لمامتي مثلا في قصة

الدكتور وعمرنا ما روحنا تاني”.

وأكدت حينها أهمية أن تتحدث الفتاة مع أسرتها فور تعرضها لأي اعتداء لتقديم المساعدة لها.

باميلا أندرسون

وتعرضت النجمة باميلا أندرسون للاغتصاب حين كانت طفلة صغيرة؛ حيث تعد مثل تلك الوقائع شائعة لدى الغرب.

وقالت إنها كانت فتاة صغيرة تعيش في كندا، ولم تكن قد مارست العلاقات الحميمة من قبل ذلك.

وأكدت إن المجرم هرب فور اغتصابها، إلا أنها وقعت للمرة الثانية ضحية للاغتصاب من قبل آخر.

فقالت إنها كانت مراهقة في السادسة عشر من عمرها، حيث تعرفت على شاب حبسها في مكان ما، ومزق ملابسها حتى أصبحت عارية تماما، ثم اغتصبها.

مادونا

قالت إنها ذات ليلة احتاجت استخدام هاتف مدفوع فطلبت من شخص غريب بعض المال.

وقد عرض عليها استخدام الهاتف في منزله بدلا من الشارع.. وكانت حينها تبلغ تسعة عشر عاما.. وهناك اعتدى عليها.

ونشرت الفنانة الأمريكية مادونا مقالاً في مجلة هاربرز بازار الأمريكية تحدثت فيه عن فترة شبابها .والسنوات الأولى لقدومها من

ميشيغان إلى نيويورك قائلة إن نيويورك لم تستقبلها بأذرع مفتوحة!

وكشفت في هذه المقالة عن تعرضها للاغتصاب تحت تهديد سكين وتعرضها كذلك للسطو تحت تهديد مسدس بالإضافة إلى

سرقة منزلها لثلاث مرات.

أوبرا وينفري

مرت الإعلامية أوبرا وينفري بواحدة من أصعب التجارب التي بها وهي تعرضها للاغتصاب،

وقد كشفت عن تفاصيل تجربتها المروعة، حيث كشفت أنها تعرضت للاغتصاب والإيذاء من قبل أصدقاء العائلة، الذين لم يتم

الكشف عن هويتهم علناً، أثناء إقامتها مع والدتها في ميلووكي.

بعد أن حملت في سن 14، انتقلت إلى ناشفيل لتعيش مع والدها. ومضت لتلد ابناً مات قبل أن يغادر المستشفى بعمر أسبوع واحد فقط.

وفجرت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري مفاجأة بعدما أعلنت عن أنها تعرضت أكثر من مرة للاغتصاب من أحد أفراد عائلتها في

سن التاسعة واستمر الأمر عدة مرات حتى إنها حملت منه وهي ابنة أربعة عشر عاما، ثم فقدت رضيعها بعد فترة وجيزة من الولادة.

ليدي غاغا.. اربعيني اغتصبها

كذلك أعلنت النجمة ليدي غاغا -بحوار إذاعي أجري معها عام 2014- أنها اغتصبت بعمر الـ 19 من رجل يكبرها بعشرين عاما.

وقالت إنها عانت من صدمة لسنوات بسبب تلك الواقعة واستلزم منها العلاج للشفاء ولملمة شتات نفسها.67123057