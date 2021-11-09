شاهد .. هيا مرعشلي..تبعد عن حدود الحياء وتشارك متابعيها إطلالة خادشة على شاطئ البحر بالمايوه !

انت الان تتابع خبر هيا مرعشلي..تبعد عن حدود الحياء وتشارك متابعيها إطلالة خادشة على شاطئ البحر بالمايوه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة اللبنانية هيا مرعشلي محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نادرة من طفولتها، كشفت من خلالها عن الخبرة التي تمتلكها.

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ونشرت مرعشلي عبر انستغرام صورة من مراحل طفولتها، وهي على شاطئ البحر.

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي تجلس على شاطئ البحر، مرتدية البكيني ذو اللون الزهري بإطلالة عفوية وبريئة.

وعلقت هيا مرعشلي على الصورة التي نشرتها بطريقة طريفة قائلة “سنوات من الخبرة في زيادة الطين بلّه”.

وعبر متابعين مرعشلي على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بجمالها في مراحل الطفولة.

مؤكدين بأنها كل ما كبرت ازدادت جمالاً وجاذبية، وفق ما كتب أحدهم في تعليقاته على تلك الصورة “بينطبق عليكي اغنية كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى”.



وكانت هيا مرعشلي قد أثارت ضجة كبيرة بين الجمهور بعد إطلالتها الأخيرة من دبي برفقة صديقتها أمام سيارة فارهة.



حيث أنها تقوم بين الحين والآخر بنشر صورة على حسابها الشخصي، وتتصدر من خلالها التريند على محركات البحث.

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