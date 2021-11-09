شاهد .. جمالها هو سبب استبعادها.. فنانة كانت ستقوم بدور في مسلسل قبل عبلة كامل

انت الان تتابع خبر جمالها هو سبب استبعادها.. فنانة كانت ستقوم بدور في مسلسل قبل عبلة كامل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

في 17 من سبتمبر من عام 1960، ولدت نجمة قديرة أسعدت جمهورها وفرضت احترامها على الجميع، إنها الفنانة عبلة كامل.

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تظهر عبلة كامل بين الحين والآخر لتقلب الموازين بعمل تقدمه ثم تختفي، تفضل الابتعاد عن الأضواء لتهنأ بحاتها الخاصة،

ولكن هذا لا يمنعها من الإبداع، ورغم أن كل أعمالها ناجحة، إلا أن دور فاطمة كشري الذي قدمته أمام الراحل نور الشريف بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي، يظل أبرزها.

وبعد استبعاد يسرا كانت النجمة الراحلة معالي زايد هي المرشحة الثانية للدور، لكن اجتمعت الآراء على رفضها نظرًا لكثيرة المشاكل التي تتسبب فيها في كواليس أعمالها، فوقع الاختيار النهائي على عبلة كامل، والتي أدت الدور بشكل مذهل، لم تكن تقدر نجمة غيرها على أدائه بهذه الطريقة.



أيضاً كان محمود عبدالعزيز هو المرشح الأول لدور عبد الغفور البرعي، ولكنه اعتذر عنه بسبب انشغاله بتصوير أعمال أخرى، ليسند الدور إلى نور الشريف ويصبح علامة مميزة في مسيرته الفنية،

حتى دور المعلم سردينة والذي قدمه الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان مرشحاً له الراحل حسن حسني، ولكن لم يتوصل لاتفاق مع جهة الإنتاج على أجره واعتذر عنه.92308522