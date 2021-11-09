شاهد .. |أنا حامل من نانسي عجرم|.. لن تصدق ماهي ديانة حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة والمفاجأة في مؤهله الدراسي!تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر |أنا حامل من نانسي عجرم|.. لن تصدق ماهي ديانة حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة والمفاجأة في مؤهله الدراسي!تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدر عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة مؤخرا تريند جوجل بعد انتشار تدوينة منسوبة إليه بأنه حامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي اثار حوله حالة من الجدل.

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وانتشرت صورة لـ"جونيور"، مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب عليها "أنا حامل"، الأمر الذي اعتبر بمثابة الإعلان عن "الحمل"، ما دفع جونيور للسخرية.

ولد جونيور 28 نوفمبر 1983 لأب مسلم وأم يهودية واعترف بأنه مثلي منذ سنوات.

وكشف "عمر" خلال حوار سابق مع برنامج «شباب توك» المذاع عبر فضائية «D.W

الألمانية»عن ديانته الحالية قائلاً: «أنا مسلم وفي المقابل أحترم المسيحية ديانة والدتي وأحترم تقاليد اليهودية التي ينتمي إليه جذور عائلة والدتي".



شارك في فيلمي "المسافر" و"حسن ومرقص" من بطولة عمر الشريف وشارك كممثل في 9 أعمال أولها مسلسل "وجه القمر" عام 2000، وكان عمره وقتها 17 عاما.

حصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.



يذكر أن ديانة جده الفنان الراحل عمر الشريف كانت المسيحية واسمه الأول كان ميشيل شلهوب إلا أنه غير ديانته من المسيحية إلى الإسلام ليتمكن من الزواج من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وذلك بعد أن وقع في غرامها أثناء تصويرهما فيلم «صراع في الوادي»، كما غيّر اسمه ليصبح عمر الشريف. 74194044