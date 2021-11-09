شاهد .. اتفرج – مقاييس الجمال إتخضت من بنت أحمد زاهر.. في هذا الظهور الذي ابهرت فيه جميع المتابعين (ايه الجمال دة)

انت الان تتابع خبر اتفرج – مقاييس الجمال إتخضت من بنت أحمد زاهر.. في هذا الظهور الذي ابهرت فيه جميع المتابعين (ايه الجمال دة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة ليلي أحمد زاهر صورتين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت ليلى احمد زاهر على الصور بوضع قلب ابيض واخر اسود .

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يذكر أن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، احتفلت بحفل تخرجها من المدرسة الثانوية مؤخرا.

وشاركت ليلى أحمد زاهر، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:” بناتي اتخرجوا النهارده.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح وسعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة”.15968090