شاهد .. بدون خجل:رهف القحطاني السعودية تنشر فيديو صارخ وهي تتمايل بين أحضان الشباب في إحدى الإستراحات.. والمفاجأة ماحدث لفستانها!؟

انت الان تتابع خبر بدون خجل:رهف القحطاني السعودية تنشر فيديو صارخ وهي تتمايل بين أحضان الشباب في إحدى الإستراحات.. والمفاجأة ماحدث لفستانها!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول واسع لمقاطع فيديو نشرتها مشهورة "سناب شات" السعودية رهف القحطاني،

84069003

المشهورة بإسم "ذو نكهة"، وثقت خلالها احتفالها بمناسبة توثيق حسابها على السناب.

الفيديوهات التي شهدت تداول واسع، واثارت غضب شريحة واسعة من المغردين السعوديين، ظهرت فيها "ذو نكهة"،

وهي ترقص على أصوات موسيقى إسبانية صاخبة داخل إحدى الإستراحات، حيث أحضرت فرقة رقص وفرقة موسيقية للاحتفال بهذه المناسبة.

فستان يفشل!

وارتدت “بوذ نكهة” فستان أبيض يشبه إلى حد كبير فساتين الزفاف، وقامت بغناء أغنية “مبروك” للمطرب رامي عياش برفقة فرقة رقص أجنبية، ثم تقدمت لتقطيع كيكة ضخمة وسط تهاني صديقاتها وهى تحيهم .

وانتقد بعض المتابعين الفستان الذي ارتدته "وذ نكهة" باعتباره غير مناسب لجسمها، حيث علقت مغردة تحمل إسم "مايا"، على مقطع الفيديو بالقول: "‏‎فستانها ذكرني بفساتين البنات الصغار بالزواجات، الموديل هذا مايصلحلها ابد البنت عندها سمنه بمنطقة اليد وابرزتها بشكل برضوا عندها رقبتها قصيره وقصة الرقبه هذي بينت قصرها". وعلق آخر على فستانها قائلاً: "الفستان يفشل".

وقد شكك أحد المتابعين بطريقة توثيق حساب رهف وعلق بقوله : "ماشي توثيق كله شراء".84069003