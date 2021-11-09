شاهد .. فيديو نانسي عجرم الجديد.. يكشف امتلاكها قصراً امبراطوياً ضخماً لن تصدق مدى حجمه وجماله!

انت الان تتابع خبر فيديو نانسي عجرم الجديد.. يكشف امتلاكها قصراً امبراطوياً ضخماً لن تصدق مدى حجمه وجماله! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد أن ظهر ما قيل عنه " قصر الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الإعلان التشويقي الأول لكليب أغنيتها 150" حتى تداول مدونون أنباء تتحدث عن امتلاك الفنانة لهذا القصر الإمبراطوري الضخم وقد ابتاعته.

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وتداول المدونون الأنباء مؤكدين أن الفنانة اللبنانية اشترته بمجمل ثروتها التي تعتبر من أكبر ثروات الفنانين في الوطن العربي .

وظهر القصر ضخماً بقبب إمبراطورية وباحة واسعة فضلاً عن صوامع ومداخن ضخمة مكسية باللون الأزرق وألوان أخرى .

ولكن حتى هذه اللحظة تظل الأخبار المطروحة مجرد أخبار لم تؤكد بعد وزاد المدونون على ذلك بالقول إن الفنانة اللبنانية باتت مفلسة بعد شرائها للقصر .72527204