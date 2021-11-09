شاهد .. لن تصدق كيف كانت وكيف أصبحت .. ممثلة خليجية شهيرة تصدم متابعيها بعد عملية تجميل وظهورها بشكل جديد ومختلف تماما.. اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف كانت وكيف أصبحت .. ممثلة خليجية شهيرة تصدم متابعيها بعد عملية تجميل وظهورها بشكل جديد ومختلف تماما.. اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة الكويتية امل العوضي قائمة الترند بموقع توتير في دول الخليج خلال الأشهر الماضية .

84858867

جاء ذلك بعدما نشرت امل العوضي صوراً لها عبر “سناب شات” تبين التغيرات “الصادمة” في شكلها نتيجة عمليات التجميل .

وفي تعليقات على الصور قالت مغردة تدعى “فايزة”: “#امل_العوضي والله بديت ارحمهم من قلبي يلي تنفخ من كل مكان كوني طبيعيه شوي والله اشتقت اشوف وجوه طبيعيه كلهم نفخ بينفجرون خربت نفسها وش هذا حرام شفقت عليها وجه مُثابر مقدر اناظر فيها من كثر ماوجهها مرره خرب حرام عليها يلي سوته بنفسها”.

وشبهها آخر بالممثلة الإيرانية المقيمة في الكويت “طيف”.

ونشرت مغردة صورة قديمة لـ”أمل” قبل عمليات التجميل، وقارنتها بصورتها الأخيرة بعد عمليات التجميل.

وتساءل آخر مستنكراً النتيجة التي وصلت إليها أمل العوضي بعد عمليات التجميل .

84858867