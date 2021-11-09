شاهد .. خيانة جورجينا لرونالدو تثير صدمة الجميع وتشعل مواقع التواصل .. اتفرج

انت الان تتابع خبر خيانة جورجينا لرونالدو تثير صدمة الجميع وتشعل مواقع التواصل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر متابعو عارضة الأزياء العالمية ​جورجينا روديغز عن استيائهم بسبب خيانتها للاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة صادمة، مؤكدين ان​ الخيانة لا تعني فقط الخانة العاطفية أو الجسدية، وذلك بعد ان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لجورجينا وهي ترتدي ملابس نادي مصري، ولم ترتد مابس نادي مانشستر يونايتد لإنكليزي، الذي يلعب به حبيبها رونالدو.

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حيث ظهرت رودريغز وهي تجلس على متن يخت، وترتدي ملابس نادي الأهلي، وطاقية للنادي، ما إعتبره البعض خيانة لرونالدو اللاعب العالمي ​كريستيانو رونالدو​ الذي يلعب حالياً لنادي مانشستر يونايتد.

رغم ان البعض اعتبر ان الأمر ليس خيانة، ولا تحاج كل هذه الضجة، لكن الكثير من متابعيها، والمحبين لرونالدو إنهالوا بالتعليقات وطالبوها بإعلان وفائها للنادي الذي يلعب به حبيبها، ودعمه بأي نادي يلعب به وعد ارتداء قميص ناد آخر.12829723