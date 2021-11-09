شاهد .. نادين الراسي..تشعل المواقع بإطلالة نار بالمايوة وبوضعيات مثيرة في الامارات !

انت الان تتابع خبر نادين الراسي..تشعل المواقع بإطلالة نار بالمايوة وبوضعيات مثيرة في الامارات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل صور للفنانة اللبنانية نادين الراسي خلال تواجدها في الامارات مع خطيبها مجد دعبول، وكان اصدقاء نادين قد التقطوا تلك الصور ونشرها،

23827843

لكنها لم تبد اي اهتمام او اعتراض على تداول صورتها، بل اعادت نشرها عبر خاصية الستوري في انستغرام، بالاضافة الى صور أخرى نشرتها خلال استمتاعها في وقتها.

وظهرت نادين الراسي في الصورة، وهي تستمتع بأشعة الشمس وبالاقامة على البحر، مرتدية بكيني أسود، وطاقية ونظارات شمسية، وتقف أمام شجرة، كما نشرت صورا لها من الفجيرة الاماراتية، وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأزرق اللامع، وتجلس بوضعيات مثيرة، ما دفع بالعديد من متابعيها انتقاد جرأتها التي دائماً تتميز بها، وعدم اكتراثها بالانتقادات.

وفي إحدى إطلالتها الإذاعية، رشحت نادين الراسي الممثلة ​​نادين نسيب نجيم​​ لتجسيد دورها في قصة حياتها التي ستحولها إلى مسلسل، ليتعلم الآخرون من التفاصيل التي مرت بها في حياتها، مؤكدة أنها لن تقبل بعرضها إلا بعد وفاتها.23827843