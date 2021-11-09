شاهد .. بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان تكشف مفاتنها وتذهل الجمهور!! ..اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 07:00 صباحاً | (مايا)

شاركت الفنانة التركية فهرية أفجان زوجة الممثل التركي بوراك أوزجفيت بطل المسلسل "قيامة عثمان" متابعيها صوراً من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخراً.وظهرت النجمة التركية في الصور، على انستجرام" مرتدية قميص أبيض بحزام حول القميص بنفس اللون وبنطلون باللون الأسود فيما بدت بدون حمالة صدر.

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واشتهر بوراك وزوجته فهرية في الوطن العربي بـ“كامل و فريدة” أو كاران و فريدة من مسلسلهم الشهير “طائر النمنمة”، أو كما يُطلق عليه في الوطن العربي “طائر الحب”.

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