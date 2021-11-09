شاهد .. اتفرج دنيا سمير غانم في أصعب موقف بحياتها وتنهار باكية بصوت عال أمام جميع الجماهير والسبب غير متوقع (فيديو + تفاصيل)

انت الان تتابع خبر اتفرج دنيا سمير غانم في أصعب موقف بحياتها وتنهار باكية بصوت عال أمام جميع الجماهير والسبب غير متوقع (فيديو + تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انهيار الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم مساء أمس الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وقد انفجرت دنيا سمير غانم بالبكاء أمام جميع الحضور، بعد، لحظة تسلمها تكريم والديها الراحلين الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز في افتتاح المهرجان، والذي تحمل دورته الحالية اسمي سمير غانم ودلال عبد العزيز.70719756

ولم تتمالك دنيا سمير غانم دموعها وهي تشاهد اللقطات التي تعرض لوالديها على شاشة المسرح، احتفاء بتاريخهما الفني الكبير، وما قدماه للمسرح المصري على مدار سنوات طويلة.

كما دخلت في نوبة بكاء مطولة، قبل أن تبكي مجدداً على المسرح بعد تسلمها التكريم. وقالت كلمات مقتضبة للغاية غلبت عليها دموعها.وحاولت الفنانة المصرية التماسك والابتسام في وجوه الجميع إلا أنها وبمجرد صعودها المسرح ومواجهة حضور الحفل ومع إعلان مقدمته الفنانة سهر الصايغ عن اسم الراحلة دلال عبدالعزيز وتكريمها بدأت دنيا في البكاء مع توالى تصفيق الحضور مادفع وزيرة الثقافة لتربت على كتفها لدعمها.

يُشار إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز فارقت الحياة خلال 7 أغسطس الماضي بعد صراع مع مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا لما يزيد عن 100 يوم لتفارق الحياة على اثر هذه المضاعفات وتلحق بزوجها الفنان سمير غانم والذي فارق الحياة في مايو الماضي نتيجة اصابته بفيروس كورونا أيضاً.

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