شاهد .. الفنانة دلال عبد العزيز آخرهن.. فنانات خطفهن الموت بسرعة قبل مشاهدة آخر اعمالهن(فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة دلال عبد العزيز آخرهن.. فنانات خطفهن الموت بسرعة قبل مشاهدة آخر اعمالهن(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عدد من الفنانات كتب الموت نهايتهن قبل مشاهدة آخر ثمارهن الفنية على الشاشة وسماع تصفيق الجمهور الذى اعتدن عليه.

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النجمة دلال عبد العزيز رحلت قبل أن تشهد ظهور وجهها الملائكى يزين آخر أعمالها السينمائية فيلم "فرق خبرة"، وكانت الغائبة الحاضرة بحمل صورها فى العرض الخاص وإهداء العمل لروحها.



الفنانة الراحلة رجاء الجداوى توفيت العام الماضى بكورونا قبل أن ترى آخر مشاركتها بفيلم "توأم روحى"



مارى منيب الكوميديانة المبدعة توفيت قبل أن تجنى ثمار إبداعها فى آخر أعمالها "لصوص لكن ظرفاء" وعرض الفيلم لأول مرة بعد رحيلها.

الفنانة أسمهان رحلت عام 1944 قبل استكمال آخر مشاهدها فى فيلم "غرام وانتقام"26129717