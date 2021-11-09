شاهد .. بكل وقاحة.. مودل روز تنزع ثوب الحياء وتحدث ضجة وتستفز متابعيها بفستانها المثير للغاية!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة.. مودل روز تنزع ثوب الحياء وتحدث ضجة وتستفز متابعيها بفستانها المثير للغاية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الإزياء السعودية مودل روز صورة لها على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت مودل روز في الصورة ترتدي فستان برتقالي اللون قصير مثير ذات تصميم ناعم وفوقه شال بألوان داكنة، ووضعت ماكياجاً ناعماً تناسق مع إطلالتها وتسريحة شعرها المجعدة .

وأثارت إطلالة روز ضجة وسط متابعها على مواقع التواصل الاجتماعي .

مودل روز

هي عارضة أزياء سعودية وُلدت في 14 أغسطس 1992، السعودية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2013 بدأت نشاطها في عروض الأزياء وتوجهت لهذا المجال حيث كسبت شهرة واسعة فيه، وحظيت على نسبة متابعين عالية، تعتبر هي النسبة الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات في الانستغرام ووصل عددهم إلى عشرة ملايين متابع.

ولدت روز، واسمها الحقيقي روان عبد الله أبو زيد في المنطقة الشرقية في السعودية، والدها من المدينة المنورة ووالدتها من حائل. عاشت طفولتها في الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض.93603853