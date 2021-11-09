شاهد .. كأنها حورية من الجنة..جمهور ليلى عبدالله يـُـهنئها بزواجها بعد ضهورها الجذاب والانيق بالفستان الابيض! اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنة..جمهور ليلى عبدالله يـُـهنئها بزواجها بعد ضهورها الجذاب والانيق بالفستان الابيض! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد ان نشرت الفنانة الكويتية ليلى عبدالله، صورة لها بالفسان الأبيض على صفحتها الخاصه على الانستغرم، تهالت عليها التعليقات من جمهورها و متابعينها للمباركة لها بزواجها.

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لكن الغريب بالامر ان ليلى نشرت الصورة و كبت عليها: ” رمضان 2022″، مشيرة الى ان هذه الصورة هي لقطة من مسلسل تشارك فيه، و سيـُـعرض في رمضان 2022، الا ان الجمهور اصر بأن يذهب بخياله الى اعلان ليلى عن زواجها .

و أخفت ليلى صورة العريس، و الذي يلعب دوره في المسلسل بدر الشعيبي، حيث شارك بدر صورته مع ليلى عبر حسابه بإنستغرام ومعهما لويس عبد العزيز، معلقًا:



“في كل عمل جميل وأكون تعبان عليه أحرص بأن يكون اسم عبد العزيز الويس مرتبط فيه.. لأنه بأي مكان ينحط فيه يزيده جمالاً ونجاحاً.. ترقبوا مفاجأة حلوة، شكراً يالبركة في كل عمل وفي حياتي ياخوي على وقفتك”

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