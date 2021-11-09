شاهد .. هل فقدت رولا يموت عقلها وظهرت كما ولدتها امها؟ اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر هل فقدت رولا يموت عقلها وظهرت كما ولدتها امها؟ اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت ​رولا يموت​ الجمهور بنشرها صورة عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بدت فيها وكأنها عارية من الأعلى أي بدون حمالة صدر، ولاقت هذه الصورة رواجا كبيرا بين المتابعين، لكن ليست المرة الأولى لرولا التي تثير فيها الجدل بإطلالاتها المثيرة.

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وكان قد إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لـ رولا يموت أثار الجدل بين المتابعين.

وظهرت رولا تستعرض جسمها برقصة، إعتبرها المتابعون "فاضحة" على أنغام أغنية عراقية وهي شبه عارية، إذ إرتدت مايوه فاضح، ما صدم الجمهور

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام 49524091