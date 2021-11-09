شاهد .. دنيا وإيمي سمير غانم تتخذان قرارًا صادمًا بشأن والدهما.. وصدمة كبيرة تجتاح الوسط الفني!

انت الان تتابع خبر دنيا وإيمي سمير غانم تتخذان قرارًا صادمًا بشأن والدهما.. وصدمة كبيرة تجتاح الوسط الفني! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شهد افتتاح الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بعنوان مصر جديدة حدثًا غريبًا هذه المرة.

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وكان من المقرر حضور الفنانة دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم لاستلام جائزة والدهما الفنان الراحل سمير غانم تفاجأ البعص بعدم حضورهما وأثار هذا الحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم في الافتتاح تكريم الممثل صلاح عبدالله والنجمة شيرين، وفتحي عبدالوهاب والمخرج تامر كرم والكاتب الإماراتي عبدالله مسعود.37151403