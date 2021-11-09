شاهد .. خناقة الرقاصات.. فيفي عبده تخرج عن صمتها وتهاجم أسطورة الرقص مرضعة عمر أديب والسر في الراقصة دينا!

انت الان تتابع خبر خناقة الرقاصات.. فيفي عبده تخرج عن صمتها وتهاجم أسطورة الرقص مرضعة عمر أديب والسر في الراقصة دينا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

علقت الفنانة فيفي عبده على تصريح الفنانةنجوى فؤاد في حقها عبر برنامج "100 سؤال" والذي قالت فيه أن الراقصةديناهي راقصة مصر الأولى وأن فيفي عبده في المرتبة الثانية.

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وقالت فيفي عبده في تصريح لموقع "باباراتزي" أن الجمهور هو الذي يحكم من هي راقصة مصر الأولى وأن رأي نجوى فؤاد ما هو إلا رأي شخصي.

وتابعت فيفي عبده حديثها قائلة يكفي شعوري بمحبة الجمهور في أي مكان أتواجد به وهذا يثبت مكانتي الحقيقية.66947802