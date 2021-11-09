شاهد .. اتفرج .. ظهور جورجينا بهذا الشكل وتكبير هذه المنطقة يعرضها لموقف صادم..اتفرج

انت الان تتابع خبر اتفرج .. ظهور جورجينا بهذا الشكل وتكبير هذه المنطقة يعرضها لموقف صادم..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - - صدمة كبيرة تلقّاها محبّو عارضة ومصممة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، بعد نشر صور شفاف كبيرة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

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في التفاصيل، أثارت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز الجدل بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بشفتين منتفختين لم يسبق أن ظهرتا بهذا الحجم في وقت سابق.

وتعرضت جورجينا رودريغيز الى هجوم كبير من جانب متابعيها الذين انتقدوا هذه الخطوة التي أقدمت عليها معتبرين أنها لا تحتاج الى أي عملية تجميل لأن جمالها متناسق وطبيعي.

الجدير ذكره أن جورجينا رودريغيز دائما ما تثير الجدل بإطلالاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تستعرض صورها بوضعيات مختلفة مثيرة للجدل وجاء آخرها تكبير شفتيها ليزيد الأمر سوءاً.

يذكر ان صديقة جوروجينا هي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية. بفضل علاقتها البارزة، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 26 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام

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