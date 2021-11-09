شاهد .. الفنانة ( شمس الكويتية ) تفاجئ متابعيها بالكشف عن وشم في هذة المنطقة.!!

انت الان تتابع خبر الفنانة ( شمس الكويتية ) تفاجئ متابعيها بالكشف عن وشم في هذة المنطقة.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وهي تستعرض وشمها الذي يغطي ظهرها، وهو عبارة عن جناحين كبيرين.

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هذا الوشم ليس جديداً، وحصلت عليه شمس قبل فترة طويلة، لكن المعلقين ركزوا عليه لأنه كان واضحا بسبب فستانها المفتوح من الخلف.

وعلقت شمس على الصورة، وكتبت رسالة إلى كل شاب يركض خلف النساء ولا يركز سوى على هذا الأمر، فقالت :”أنت لو بتجري ورا مستقبلك زي ما بتجري ورا النسوان كان زمانك صرت بيل غيتس … رسالة إلى واحد شالع قلبي”

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