شاهد .. أسلم زوجها بسبب ملامح وجهها الجميلة والملائكية ورفضت خيانته مع ثري عربي.. كواليس من حياة نجمة السينما التي سحرت كل المخرجين بجمالها الشديد

انت الان تتابع خبر أسلم زوجها بسبب ملامح وجهها الجميلة والملائكية ورفضت خيانته مع ثري عربي.. كواليس من حياة نجمة السينما التي سحرت كل المخرجين بجمالها الشديد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

مؤخراً حلت علينا الذكرى السابعة لرحيل الفنانة المصرية فايزة كمال، التي ودعت عالمنا في 26 مايو 2014 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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عرفت فايزة كمال، بأنها صاحبة المبادئ والتي وهبها الله وجهًا ملائكيًا وموهبة فنية كبيرة، رفضت الكثير من العروض المغرية التي كانت ستجعلها نجمة كبيرة بسبب تمسكها بهذه المبادئ والقيم الأخلاقية.



من هي فايزة كمال؟ هي واحدة من جميلات السينما المصرية، عاشت طفولتها وشبابها في دولة الكويت، نجحت بملامحها الجذابة وموهبتها التي طوّرتها بالدراسة في أن تصبح واحدة من أشهر نجوم الوسط الفني في السبعينيات.

ولدت فايزة كمال في 31 ديسمبر 1963 بدولة الكويت التي عاشت فيها برفقة والديها المصريين حتى بلغت 20 عامًا، ورحلت في 26 مايو 2014 بعد صراع مع مرض السرطان.



تزوّجت فايزة كمال من المخرج المسرحي مراد منير، وأنجبت منه “يوسف” و”ليلى”، وقرر زوجها تغيير ديانته المسيحية واعتنق الدين الإسلامي ليتمكن من الزواج منها.

بعد عودتها إلى مصر التحقت فايزة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكنت ترغبت في دخول عالم التمثيل فرفض والدها وأصرّ على أن تدرس الديكور.



وبالفعل قامت فايزة بكتابة قسم الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ولكن كان للقدر رأي آخر فنجحت في القسمين، وهنا قرر الفنان سعد أردش التدخل وأقنع والديها فتتلمذت على يده.



رفضت خيانة زوجها مع ثري عربي

كشف زوجها أحد أسرارها بعد رحيلها والذي تمثل في أن أحد الأثرياء العرب الذي كان مسؤولًا عن توزيع العروض الفنية، عرض عليها شقة مساحتها 600 متر مقابل أن تخون زوجها فرفضت.

تمتعت الفنانة المصرية الراحلة فايزة كمال، بجمال ملفت، بدأت مشوارها الفني رغم معارضة الأهل، ونجحت في تقديم أدوار تاريخية ودينية مميزة في تاريخ الفن المصري.



لم ترتد الفنانة الراحلة فايزة كمال الحجاب ومع ذلك قدمت أعمالًا فنية تاريخية ودينية وهي مرتدية الحجاب، رحلت بعد رحلة صعبة في حياتها الفنية والخاصة.

ومن أبرز أعمالها: مسلسل “الزوجة أول من يعلم”، “الزنكلوني”، “رأفت الهجان”، “المال والبنون”، “عصر الأئمة”، “الإمام ابن حزم”، “أبو حنيفة النعمان”، “ما يبقى غير الحب”، “أولاد الأكابر” وغيرها.23228170