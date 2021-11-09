شاهد .. حكاية قميص النوم الساخن الذي تسبب بطرد الفناة المصرية ميرفت أمين ومنعها من تصوير مشهد جريء مع الزعيم عادل إمام.. لن تصدق من كانت البديلة؟

انت الان تتابع خبر حكاية قميص النوم الساخن الذي تسبب بطرد الفناة المصرية ميرفت أمين ومنعها من تصوير مشهد جريء مع الزعيم عادل إمام.. لن تصدق من كانت البديلة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقاءات سابقة أثنت لبلبة على علاقتها بالزعيم عادل إمام، معبرة عن امتنانها للحظة التي جمعتهما معًا وقادتهما إلى طريق صداقة طويل، ليس مثله طريق آخر لفنانين يعرفان معنى الصداقة.

وذكرت لبلبة أنها تعتبر عادل إمام توأمها الفني؛ حيث كانت كل أفلامها الناجحة برفقته وفي حضوره القوي كممثل.62320124

وقالت إنها تصبح في منتهى السعادة حين تجاليه وتحاوره في أمورها، كما انه على عكس ما يشاع عنه؛ شديد التنظيم فيما يخص حياته الأسرية والفنية. وهي -على حد قولها لا تتذكر أن عادل إمام أخفى مشاعر كره أو ضغينة أو غيرة فنية تجاه أي زميل آخر، وهي تتمنى أن تراه ناجحًا سواء برفقتها أو بدونها.

وسردت لبلبة تفاصيل المشهد الجريء الذي لم توافق عليه الفنانة القديرة ميرفت أمين وأصبح سببًا في أن تعود للعمل مرة أخرى مع صديق عمرها.

وحكت لبلبة قصة عملها مع الزعيم في فيلم "خلي بالك من جيرانك" حيث تم عرض الدور على جميلة السينما "ميرفت أمين" وقتها، لكنها رفضت بحكم وجود مشهد تظهر فيه بملابس النوم، وهي وقتها كانت متزوجة من من الفنان "حسين فهمي" حديثًا ولن ترغب في إغضابه.

وعندما قرأت لبلبة سيناريو الفيلم وافقت على الفور، بما أنها تعشق العمل مع عادل إمام، وتقول الفنانة إن الفيلم قد حقق نجاحًا مبهرًا لم تتوقعه، وأنها رفضت ذلك نظرًا للكيمياء الكبيرة بينها وبين الزعيم.وتبعت أنهما مثلا معًا في بدايتهما الفنية مشهدًا، ومن حينها والعاملون في الفيلم أبلغوهما أن هناك حالة فنية جميلة تجمعهما وأنهما يجب أن يمثلا معًا أفلام أكثر، وأن يقدما معًا أعمالًا بحجم موهبتهما.

وواصلت لبلبة حديثها قائلة أنها مثَّلت مع الزعيم أنجح أفلامها بعد ذلك، منها "خلي بالك من جيرانك" و "احترس من الخط" ثم بدأ الزعيم بعد ذلك ينتهج نهجه الخاص في أفلامه، وبدأ بعمل سينما مختلفة عما قدمه في تلك الحقبة. وحين هم باختياري لفيلم "عريس من جهة أمنية" كنا في حفل خاص، ثم مال علي قائلًا أن جسدي امتلأ وأحتاج لحمية تخسيس لأنه يريدني في الفيلم معه.62320124