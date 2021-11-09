شاهد .. اتفرج: بعد أن قامت بأخفائه لسنوات..زينة تفاجئ الجميع وتنشر صورة لابنها لأول مره.. والشبه بينه وبين أحمد عز يصدم الجمهور

انت الان تتابع خبر اتفرج: بعد أن قامت بأخفائه لسنوات..زينة تفاجئ الجميع وتنشر صورة لابنها لأول مره.. والشبه بينه وبين أحمد عز يصدم الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قامت الفنانة زينة بنشر صورة لأبنها لأول مرة، لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ Instgramزينة تفاجئ الجميع وتنشر صورة لابنها في أول ظهور له..

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هل يشبه أحمد عز؟ حيث ظهر ابنها في الصورة المنشورة، وهو يرتدي تيشرت نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، بعد أن سجل هاتريك

في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بخمسة أهداف دون رد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتسببت الصورة المنشورة في جدل كبير بين رواد التواصل حيث طالبها الجميع بكشف وجهه من أجل مقارنة الشبه مع أحمد عز الذي تدعي زينة أنه والده.



يذكر أن زينة شاركت في رمضان 2021 بمسلسل “كله بالحب” من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.



وعلقت زينة على الصور، وكتبت: “ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

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