شاهد .. بصورة صارخة تعدت الحدود.. لاميتا فرنجية كشفت المستخبي بروب أبيض مثير : اتفرج

انت الان تتابع خبر بصورة صارخة تعدت الحدود.. لاميتا فرنجية كشفت المستخبي بروب أبيض مثير : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقودتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر

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