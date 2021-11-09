شاهد .. سيدة كويتية تضرب زوجها حتى الموت.. وما فعلته بالجثة لا يخطر على بال أحد.. والمحكمة تصدر حكما غريبا وصادما !

انت الان تتابع خبر سيدة كويتية تضرب زوجها حتى الموت.. وما فعلته بالجثة لا يخطر على بال أحد.. والمحكمة تصدر حكما غريبا وصادما ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قتلت سيدة كويتية زوجها، وقامت بعد ذلك بتهشيم وجهه جسده وتركته داخل سجادة لمدة يومين.

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وفي الوقت الذي طالب فيه محامي الضحية بتشديد العقوبة والحكم بإعدام الزوجة، بدلاً من الحكم الصادر بالمؤبد. وقال المحامي إبراهيم الكندري: «هل يعقل أن نطالب بإعدام الذي يقتل زوجته، لكن الأمر يختلف عندما تقتل المرأة زوجها؟».

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية حددت محكمة الاستئناف 24 اكتوبر الجاري موعدا للحكم، في قضية أثارت الرأي العام في الكويت والعالم العربي، حيث قتلت سيدة زوجها بمطرقة، وقامت بتهشيم وجهه وجسده ووضعه داخل سجادة يومين، وخرجت بعدها في فسحة وتركت جثته في المنزل.

في المقابل، طالب دفاع الزوجة تخفيف حكم المؤبد، مؤكداً أن القضية تصنف ضرب أفضى إلى الموت وليس قتلاً مع سبق الإصرار.31331483