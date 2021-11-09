شاهد .. بكل وقاحة ..هيفاء وهبي تعترف بأنها تعرضت للإعتداء، وكشفت عن (التاتو) في خلفيتها في أجرأ ظهور وطلبت من المذيع اعادة تمثيل مشهد خادش وتم تمثيلة امام الجمهور!؟

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة ..هيفاء وهبي تعترف بأنها تعرضت للإعتداء، وكشفت عن (التاتو) في خلفيتها في أجرأ ظهور وطلبت من المذيع اعادة تمثيل مشهد خادش وتم تمثيلة امام الجمهور!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أعادت حسابات تهتم بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية سابقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تظمنت كلمات خادشة للحياء واعترافات جريئة من هيفاء وهبي.

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وتعرضت هيفاء وهبي خلال لقائها في برنامج "هيدا حكي"، على قناة mtv اللبنانية، للتحرش الواضح من المذيع" عادل كرم"، الذي تلفظ بالكثير من العبارات والتلميحات الخادشة للحياء، بينما كانت ردة فعل هيفاء وهبي صادمة وجريئة أيضا، ولم يظهر عليها أي علامات للرفض والإعتراض.

وكانت أبرز الأسئلة التي طرحها مقدم الحلقة التي تم بثها مطلع العام 2014، هو سؤال هيفاء وهبي عن تعرضها للإغتصاب في فيلم حلاوة روح، فردت عليه بكل برود قائلة:"يبعت لك حال على ها السؤال".



وعندما أعاد المذيع السؤال مرة أخرى، أجابت هيفاء وهبي بأن الشخصية كانت تفرض عليها تجسيد دور بنت يدخل عليها شخص ويغتصبها، موضحة أن من أغتصبت بالفيلم هي "روح".

وطلب المذيع من هيفاء وهبي أن تمثل معه مشهد رومنسي، وعندما وافقت، قام بحركات لا اخلاقية والفاظ خادشة، قبل أن يقوم من مقعده ويجلس عند اقدامها، فما كان منها إلى أن طبعت قبلة حارة على خده.



وقبل عودة المذيع إلى مقعدة، لاحظت هيفاء وهبي "تاتو" مرسوم على صدره، فطلبت من أن يفك أزرار القميص، وعلقت عليه ساخرة: "ماعندك سنتيان؟".

وعندما كشف المذيع عن التاتو المرسوم على صدره، قال:"هذا أسد" فسالته هيفاء بكل وقاحة: وأنت؟



وكشفت هيفاء وهبي أن لديها ثلاثة تاتو، أحدهم مرسوم على قدمها، والاخر على ساقها، ولم تفصح على الثالث، لكنها كشفت بحركاتها أنه مرسوم على مؤخرتها، وقالت للمذيع:"بكرة بفرجيك ياه".

وتحدثت هيفاء وهبي في البرنامج، عن الشخص الذي يعود إلى المنزل وهو لا يرغب بممارسة العلاقة الحميمية مع زوجته، ويبدأ بمشاهدة الأخبار ويتحجج بوضع البلاد، وعلقت على ذلك بقولها: " وضع البلد قدام وضعك فرجة، لأنه مافي شيء معقول يقوم لافيك ولا في وضعك".

وقدمت هيفاء وهبي خدها للمذيع، وطلبت تقبيلها قائلة: "اتفضل بوس الواوا".



وأعترفت هيفاء وهبي خلال البرنامج أن هناك فتيات مغرمين فيها، مثل الشباب، ويرغبون باقامة علاقة معها.20836710