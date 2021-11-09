شاهد .. لأول مرة مفاجأة صادمة.. هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة دنيا سمير غانم والتي أخفتها عن الكل وحتى عن والديها ؟

انت الان تتابع خبر لأول مرة مفاجأة صادمة.. هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة دنيا سمير غانم والتي أخفتها عن الكل وحتى عن والديها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

دنيا سمير غانم، فنانة لمع نجمها بسرعة لما لها من حضور وتمثيل رائع، حيث ابدعت في تمثيل الكوميديا التي ورثتها عن اباها الفنان الراحل سمير غانم وهي زوجة الاعلامي الكبير رامي رضوان.

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اشتهرت كونها فنانة شاملة تقدم باحتراف كافة أنواع الفن من تمثيل وغناء واستعراضات، لذلك أصبحت مسلسلاتها في الفترة الأخيرة الأعلى مشاهدة حتى أمام كبار النجوم.

من هي دنيا سمير غانم ، هي دنيا سمير يوسف غانم، واسم الشهرة "دنيا سمير غانم"، ولدت في تاريخ يناير – 01 – 1985،ومحل الميلاد: القاهرة – جمهورية مصر العربية،من اب وام مصريين، مسلمة، بدات نشاطها الفني في 1995 – الآن.

لها ابنه واحده واسمها " كايلا"، من اشهر أفلامها "فيلم طير أنت" و أشهر مسلسلاتها "مسلسل نيللي و شيريهان"، وأشهر أغنياتها "أغنية قصة شتا"

المؤهل الدراسي: تخرجت من جامعة مصر للعلوم والفنون MSA37445263