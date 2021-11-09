شاهد .. بالأحمر المثير ؛؛نسرين طافش؛؛ تفجر الانترنت بإطلالة صاخبة وملابس ضيقة فصلت جسدها بوضوح.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بالأحمر المثير ؛؛نسرين طافش؛؛ تفجر الانترنت بإطلالة صاخبة وملابس ضيقة فصلت جسدها بوضوح.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تواصل الفنانة السورية نسرين طافش اثارة الجدل وابهار جماهيرها في كل إطلالة جديدة، حيث صار السواد الأعظم يترقب ما ستنشره الحسناء الشامية.

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وفي أحدث اطلالاتها، شاركت طافش محبيها والمتابعين صورة الهبت صدورهم بإطلالة حمراء وفستان تحت الركبة.وعلقت الفنانة السورية على الصورة قائلة : “ذكّر نفسك بأن كل شيء يعمل دومًا من أجلك، لتوليد مشاعر الثقة والجدارة التي تعتبر حاسمة في تجهيزك لتكون نظيرا لتحقيق المزيد”.

وانهالت التعليقات من الجمهور وامطروا الصورة بكلمات الغزل والحب، في حين رأى آخرون كالعادة إضفاء لمسة من خدش الحياء واستخدام التعابير +18.

يذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش حازت على نسب مشاهدة عالية في آخر اعمالها ختم النمر، في حين لم تتضح بعد صورة اذا ما ستدخل السباق الرمضاني بعمل جديد ام لا.

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