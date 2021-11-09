شاهد .. بإطلالة نووية وحركات مثيرة.. الشابة رهف القنون مع مجموعة من البنات يثيرين جنون المتابعين!

انت الان تتابع خبر بإطلالة نووية وحركات مثيرة.. الشابة رهف القنون مع مجموعة من البنات يثيرين جنون المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الشابة السعودية رهف القنون مجموعة صورة مثيرة لها مع صديقاتها عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت رهف القنون في سهرة مع مجموعة من الفتيات يبدو عليهن إنحلالهن الأخلاقي ما أثار جدلًا وسط جمهورها .

وقالت وسائل إعلام أن رهف القنون استطاعت تجمع ثروة قيّمة بعد هروبها من المملكة العربية السعودية، اذ تعدّ من 1 -5 مليون دولار أميركي، وهو رقم ضخم لا يستهان به.



وشكّلت ثروتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انها شخصية مثيرة للجدل.

كما ولدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.



وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها. كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور.

وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

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